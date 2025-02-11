Konya’da şüpheli ölüm! Boş arazide kanlar içinde bulundu: Karısı gözaltında!

Konya'nın Meram ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, 32 yaşındaki Şuayip Demir'i aracının içinde göğsünden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Şehit Erdoğan Balcı Caddesi üzerinde, TOKİ konutları yakınındaki boş arazide park halinde bulunan 42 K 3454 plakalı aracın içinde kanlar içinde yatar halde bulunan Demir'in ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
DİNİ NİKAHLI EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay sırasında yanında bulunan dini nikahlı eşi A.K., polise verdiği ilk ifadede, gece saatlerinde birlikte alkol aldıklarını, kendisinin uyuyakaldığını ve sabah uyandığında Demir'i bıçaklanmış halde bulduğunu söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Demir'in cenazesi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, A.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
CİNAYET Mİ YOKSA İNTİHAR MI?
Ekipler, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.