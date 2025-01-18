Konya’da Tabiat Mektebi’nde uluslararası buluşma

Karatay Belediyesi Tabiat Mektebi, misafirperverliğini uluslararası düzeyde sürdürerek 29 kişilik yabancı öğrenciyi ağırladı. Öğrenciler ziyarette, Tabiat Mektebi’nin sunduğu doğa ile iç eğitim olanaklarından yararlanarak, çevre dostu uygulamalar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Karatay Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi'nin Erasmus programı kapsamında yürüttüğü "What About Us” çevre bilinci projesi çerçevesinde, Almanya, İsveç ve Hırvatistan'dan gelen öğretmen ve öğrenciler Karatay Belediyesi Tabiat Mektebi'nde ağırlandı. Misafirler, Tabiat Mektebi'nde hem öğrenip hem de eğlenerek keyifli bir gün geçirdi.

ÖĞRENCİLER TABİAT MEKTEBİNDE ETKİNLİKLERE KATILDI

Ziyaret sırasında öğrenciler, Tabiat Mektebi'nin sunduğu eğitici ve keyifli etkinliklere katıldı. Etkinliğe katılan 29 kişilik grup, Tabiat Mektebi'nin ahşap, mutfak ve kil atölyelerinde uygulamalı etkinliklere katıldı. Ahşap atölyesinde topaç yapımı, mutfak atölyesinde kurabiye ve poğaça hazırlama, kil atölyesinde ise seramik şekillendirme çalışmaları büyük ilgi gördü.

Ayrıca serada ekim yapan misafirlere ata tohumunun önemi anlatıldı. Program boyunca öğrenciler oryantiring etkinliği ile doğayı keşfederken, çiftlik hayvanlarıyla da vakit geçirme fırsatı buldu. Doğayla iç içe bir ortamda vakit geçiren gençler, sürdürülebilir yaşam, çevre bilinci ve doğa dostu uygulamalar hakkında bilgi edindi.

TABİAT MEKTEBİ'NDE KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİM

Erasmus öğrencilerinin memnuniyetle ayrıldığı ziyarette öğrenciler, Tabiat Mektebi'nde doğa ile iç içe bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Karatay Belediyesi'nin misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini dile getirdiler.

Karatay Belediyesi yetkilileri, Tabiat Mektebi'nin sadece yerel değil, uluslararası düzeyde de çevre bilinci oluşturma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, bu tür ziyaretlerin artarak devam edeceği ve daha fazla öğrenciye ulaşılacağı ifade edildi.

(Sibel Elmas)