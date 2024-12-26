Konya’da tarihe vefa: Musalla Mezarlığı restorasyon çalışmaları başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahlat’tan sonra en önemli Türkiye Selçuklu mezarlıklarının başında gelen Musalla Mezarlığı’ndaki tarihi alanda mezar taşlarını restore ederek yeniden gün yüzüne çıkartacak önemli bir çalışma başlattıklarını belirtti. Başkan Altay, çalışma yaptıkları alanda, Türkiye Selçuklu Dönemi’nin ve İslam Dünyasının en büyük mantıkçılarından Kadı Siraceddin Urmevi’nin hem türbesi hem de “Sirâc Bağı” olarak isimlendirilen bahçesi ile birlikte çok sayıda şehit mezarı ve Türkiye Selçuklu dönemi hankahları bulunduğunu ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Selçuklu Devleti dönemine ait çok sayıda türbe ve hankahın bulunduğu Musalla Mezarlığı'ndaki tarihi alanda mezar taşlarının restorasyonunu gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Selçuklu devletinin dârülmülkü olan Konya'nın binlerce yıllık geçmişiyle kadim bir şehir olduğunu belirterek, sahip oldukları değerleri gelecek kuşaklara aktarmak adına üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

"EN ÖNEMLİ TÜRKİYE SELÇUKLU MEZARLARININ BAŞINDA GELİYOR”

Musalla Mezarlığı'nın Konya'nın en eski ve en büyük mezarlıklarından biri olarak geçmişten günümüze ulaştığını kaydeden Başkan Altay, "Özellikle mezarlık içindeki bir alanda çok sayıda şehit mezarı ve Türkiye Selçuklu döneminden hankahlar bulunuyor. Ayrıca, Türkiye Selçuklu Dönemi'nin ve İslam Dünyasının en büyük mantıkçılarından olan Kadı Siraceddin Urmevi'nin hem türbesi hem de "Sirâc Bağı” olarak isimlendirilen bahçesi de burada bulunuyor. Bunların yanı sıra Evhaüddin Kirmanî, Şeyh Halilî, Şeyh Şücaeddin gibi Selçuklu ve Osmanlı dönemi türbeleri ve etraflarında mezar taşları da yer alıyor. Musalla Mezarlığı içindeki bu alan, Ahlat'tan sonraki en önemli Türkiye Selçuklu mezarlıklarının başında geliyor” diye konuştu.

"ŞEHİTLERİMİZE VE TARİHİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrin böyle önemli yerlerini koruma ve yaşatma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan Altay, "Musalla Mezarlığı'ndaki şehitlikte yıllar içerisinde aşınan mezar taşlarını restore ederek yeniden gün yüzüne çıkartacak önemli bir çalışma başlattık. Musalla Mezarlığı'ndaki bu tarihi alanın manevi değeri Türk-İslam tarihi açısından çok önemli. Böyle mekânlar, milletimizin geçmişte ödediği bedelleri ve bu toprakların kıymetini anlamamız açısından eşsiz birer hatırlatıcıdır. Bu mirası koruyarak şehrimize ve tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MUSALLA MEZARLIĞI 1988'DE TESCİLLENEREK KORUMA ALTINA ALINDI

13. yüzyıla ait Musalla Mezarlığı, 25 Kasım 1988 tarihinde Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 339 sayılı kararla tescillenerek koruma altına alındı. 141 adada bulunan mezarlığın en eski ve özel bölgesi olan alan ise, 19 Aralık 2014 tarihinde 2481 sayılı kararla ayrı bir tarihî sit alanı olarak tescil edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi de bölgenin tarihî ve kültürel mirasını korumak adına 2021 yılında Musalla Mezarlığı'nı yeni defin işlemlerine kapattı.