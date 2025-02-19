Konya’da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 Yaralı

Olay, gece saatlerinde Karatay İlçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bir kişi bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırdı.
Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli 21 yaşındaki Memiş C. olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Sibel Elmas)