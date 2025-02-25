GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da trafik polislerinden soğuk havada fedakarlık: Arızalanan midibüsü iterek kurtardılar

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da trafik polislerinden soğuk havada fedakarlık: Arızalanan midibüsü iterek kurtardılar

Konya'da trafik polislerinin sıfırın altındaki soğuk havada yolda arızalanan midibüsü fedakarca iterek yol kenarına alması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesinde Otogar istikametinden şehir merkezine seyir halindeyken arıza yapan midibüs bir süre trafik akışını etkiledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü yaptığı sırada arızalanan midibüsü fark etti. Ekipteki üç trafik polisi, arızalanan midibüsü iterek yol kenarına kadar getirdi. Polislerin direksiyon başındaki şoföre yardım ettiği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İŞTE O ANLAR;

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • K
    Karataylı
    4 saat önce

    Bu tür haberler de sıktı artık. Polis itekleyince niye haber oluyor? Polis arac itekleyemez mi? Amma gaz veriyorsunuz Bu polislere haaaa.

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir