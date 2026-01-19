GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,36
EURO
50,39
STERLİN
58,24
GRAM
6.582,14
ÇEYREK
10.821,51
YARIM ALTIN
21.524,20
CUMHURİYET ALTINI
42.912,75
KONYA Haberleri

Konya’da trafikteki bıçaklı kavga olayında YENİ GELİŞME!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da trafikteki bıçaklı kavga olayında YENİ GELİŞME!

Konya'da trafikte sürücüler arasında çıkan ve cep telefonu kamerasına yansıyan bıçaklı kavganın şüphelisi polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan C.D. idaresindeki 42 BFF 411 plakalı otomobilin sürücüsü ile Hakan K. idaresindeki ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ticari araç sürücüsü Hasan K., otomobil sürücüsü C.D.'nin önce aracına zarar verdi, ardından araçta bulunan sürücü ile yanındaki arkadaşını bıçakladı. Şüpheli, saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hafif yaralanan C.D. ve yanındaki arkadaşı, yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, saldırganın aracın yanına gelerek camı yumrukladığı, ardından bıçakla araçtakileri yaraladığı ve daha sonra yaralı şahıslarla tartıştıktan sonra hızla olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

TUTUKLANDI 

Olayda hafif yaralanan iki kişi, karakola giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hasan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER