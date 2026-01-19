Konya’da trafikteki bıçaklı kavga olayında YENİ GELİŞME!

Konya'da trafikte sürücüler arasında çıkan ve cep telefonu kamerasına yansıyan bıçaklı kavganın şüphelisi polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan C.D. idaresindeki 42 BFF 411 plakalı otomobilin sürücüsü ile Hakan K. idaresindeki ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ticari araç sürücüsü Hasan K., otomobil sürücüsü C.D.'nin önce aracına zarar verdi, ardından araçta bulunan sürücü ile yanındaki arkadaşını bıçakladı. Şüpheli, saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.
Hafif yaralanan C.D. ve yanındaki arkadaşı, yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, saldırganın aracın yanına gelerek camı yumrukladığı, ardından bıçakla araçtakileri yaraladığı ve daha sonra yaralı şahıslarla tartıştıktan sonra hızla olay yerinden ayrıldığı görülüyor.
TUTUKLANDI
Olayda hafif yaralanan iki kişi, karakola giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hasan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi