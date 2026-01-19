Konya’da yangın: 2’si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi!

Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde bir binanın çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bina Tahliye Edildi
Yangın nedeniyle bina tahliye edildi.
Tahliye sırasında olay yerinde bir kadın ve 2 çocuğun dumandan etkilendiği belirlendi.
Dumandan Etkilenenlere Müdahale Edildi
Olay yerinde hazır bekleyen ambulans ile dumandan etkilenen şahıslara müdahale edilmek üzere 2'nci ambulans istendi.
Dumandan etkilenen kadın ve 2 çocuğa sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne ve çocuklar hastaneye kaldırılırken, ekipler de yoğun çalışmalar sonucu yangını söndürdü.
(Cumali Özer)