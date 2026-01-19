GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,36
EURO
50,37
STERLİN
58,18
GRAM
6.574,17
ÇEYREK
10.811,70
YARIM ALTIN
21.504,64
CUMHURİYET ALTINI
42.873,76
KONYA Haberleri

Konya’da yangın: 2’si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi!

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yangın: 2’si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi!

Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde bir binanın çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Bina Tahliye Edildi

Yangın nedeniyle bina tahliye edildi.

Tahliye sırasında olay yerinde bir kadın ve 2 çocuğun dumandan etkilendiği belirlendi.

Dumandan Etkilenenlere Müdahale Edildi

Olay yerinde hazır bekleyen ambulans ile dumandan etkilenen şahıslara müdahale edilmek üzere 2'nci ambulans istendi.

Dumandan etkilenen kadın ve 2 çocuğa sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.



Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne ve çocuklar hastaneye kaldırılırken, ekipler de yoğun çalışmalar sonucu yangını söndürdü.

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER