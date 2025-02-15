Konya’da yangın! Maddi hasar meydana geldi

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi, Yeni Mahalle 138631. Sokakta bulunan iki katlı bir evin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı gören çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, Polis, İtfaiye ve Enerya ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle çıkan yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(Ertan Özkök)
Kaynak: Haber Merkezi