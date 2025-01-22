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Konya’da yangın paniği! 3 çocuklu aile mahsur kaldı

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’da yangın paniği! 3 çocuklu aile mahsur kaldı

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.

Öğle saatlerinde Konya'nın Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Tartan Sokak'taki 3 katlı apartmanda yangın çıktı.

Zemin çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman bütün binayı etkiledi.

Olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi.

5 kişilik aile mahsur kaldı!

Adrese ulaşan ekipler apartmanın 3. Katında anne, baba ve 3 çocuklarının mahsur kaldığını belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan aile ambulansa alındı. 

Kurtarma çalışmasının ardından binadaki elektrik akımı kesilerek yangına müdahale başladı.  

Yangın neden çıktı?

Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çakmakla oynayan bir çocuk tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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