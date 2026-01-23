Konya’da yangın paniği: 3 kişi hastanelik oldu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 5 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın nedeniyle apartman sakinleri tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişiden 3’ü hastaneye kaldırıldı.
Yangın, gece saatlerinde İlçe merkezinde bulunan Alaylar 1 Mahallesi 152168. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Y.'nin ailesi ile birlikte oturduğu evin çocuk odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden aile tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, apartmanın diğer dairelerinde oturanlar ise tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 6 kişi olay yerinde bekletilen ambulanslar da müdahale edilirken, durumu ağır olan 3 kişi ise ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
