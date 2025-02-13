Konya’da yarım saat süren kovalamaca! Dur ihtarına uymadı aracını bırakıp kaçtı

Konya’nın Karatay ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen bir sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kovalamaca başlattı. Yarım saat süren kovalamacanın ardından, sürücü aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.
Karatay ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen 42 AVL 700 plakalı araç sürücüsü Serkan M. polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde devriye atan polislerin şüphelendiği araç, yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından Fevzi Çakmak Mahallesi'ne kadar takip edildi. Sürücü, aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı ama kısa sürede yakayı ele verdi.
Kovalamaca yarım saat sürdü!
Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından kaçan sürücü Serkan M. aracını Fevzi Çakmak Mahallesi 10.407 Sokak üzerinde bırakarak bu kezde yaya olarak kaçmaya başladı.
Yaya olarak kaçan Serkan M. polis ekipleri tarafından Adana Çevre Yolunda yakalandı.
20.701 TL ceza!
1.23 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Serkan M.'ye toplamda 20.701 TL cezai işlem uygulandı. Aracı ise çekici vasıtası ile otoparka çekildi. Alkollü sürücü hastanedeki işlemlerinin ardından polis merkezinde götürüldü.
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