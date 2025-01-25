Konya’da yıkılan Taşoluk Apartmanı Soruşturması! 4 kişi gözaltında

Konya'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesinde yıkılan 4 katlı Taşoluk Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olay yerinde yaptığı açıklamada yıkılan bina ile ilgili 4 savcının görevlendirildiğini söylemişti.
Soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Soruşturma devam ediyor!
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumuhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.” İfadeleri kullanıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si iş yeri sahibi, 2'si de mülk sahibi...
(Sibel Elmas)