Konya’da zehir tacirlerine geçit yok! 85 ayrı operasyonda 79 şüpheli tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik başarılı operasyonlara imza attı. Son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen 85 ayrı operasyonda 79 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucu zehir tacirlerine darbe vurdu.
79 Şüpheli tutuklandı
Toplam 85 operasyonda 160 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen 54 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uyuşturucu madde suçlarından aranan 35 şahıs yakalanırken, bunlardan 25'i de cezaevine teslim edildi. Aranan şahıslarla birlikte toplamda 79 şüpheli cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda 1 kilo 418 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8 bin 445 adet ecstasy, 79 bin 496 adet sentetik ecza,761,07 gram metamfetamin, 148 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 127,48 gram ADB-Butinica, 52,54 gram skunk, 45,52 gram esrar, 21,9 gram eroin, 13,83 gram kokain, 7.5 adet captagon, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 47 adet fişek ele geçirildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”