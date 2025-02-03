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Konya dahil 12 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon! 21 kişi yakalandı

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya dahil 12 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon! 21 kişi yakalandı
Konya merkezli 12 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 

12 ilde eş zamanlı operasyon!

Soruşturma kapsamında Konya Merkezli İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Ankara ve Çankırı olmak üzere 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

21 şüpheli gözaltında

Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(Sibel Elmas)

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