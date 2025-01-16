Konya’daki 1 aylık görüntüler incelendi! Uzmanından uyarı: Korkmaya gerek yok!

Konya’nın bir ilçesindeki tarladan çekilen görüntüler incelendi. Uzmanından çiftçiye önemli uyarı geldi. “Bitkinin toprak altı sağlamsa korkmaya gerek yok.’’ İşte detaylar..
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, Konya'da bu yıl geç yapılan ekimler ve sıcaklık dengesizliği nedeniyle bitki çıkışlarında sorunlar yaşandığını belirtti. Çiftçilerden gelen geri bildirim ve görsellerle durumu değerlendiren Soylu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada önemli bilgiler paylaştı.
Soylu;
"Bu yıl ekimlerin geç yapılması, sıcak soğuk dengesizliği vb. nedenlerden dolayı bitki çıkışları ile ilgili çiftçilerimizden çok resim aldım. Karapınar ilçesinden 6 Aralık video ile gösterilen tarlanın 10 Ocak tarihli görüntüleri. Bitkinin toprak altı sağlamsa korkmaya gerek yok.'' ifadelerini kullandı.
Çiftçilerin, tarla durumlarını düzenli takip etmeleri gerektiğini hatırlatan Soylu, uzman ziraat mühendislerinden destek almanın önemine de vurgu yaptı.
6 Aralık tarihli çekilen video;
10 Ocak tarihli görüntüler;
Soylu'nun açıklamaları, bölgedeki üreticilere rehberlik ederken, bitkilerin gelişimiyle ilgili umut veren bir mesaj olarak değerlendirildi.
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