GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’daki bıçaklı, sopalı kavganın nedeni belli oldu! 12 kişi yaralanmıştı

Selman Kaya
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bıçaklı, sopalı kavganın nedeni belli oldu! 12 kişi yaralanmıştı

Konya'nın Kulu ilçesinde, ramazan davulu bahşişi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Aynı aileden oldukları öğrenilen iki grup, kendi bölgelerinden bahşiş toplandığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Bahşiş Tartışması Kavgaya Dönüştü

Olay, Kulu ilçesinde öğle saatlerinde çarşı merkezi Kültür Merkezi yanı cadde üzerinde meydana geldi. 

Ramazan ayında geleneksel olarak davul çalarak sahura kaldıran davulcular arasında bahşiş nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

İddiaya göre, akraba olan iki grup, bahşiş toplama konusunda birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

12 Kişi Yaralandı

Meydan savaşını andıran çok sayıda kişinin karıştığı sopalı, demirli, bıçaklı ve taşlı kavgada 12 kişi yaralandı.

Polis Ekipleri Müdahale Etti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga güçlükle kontrol altına alınırken, olay yerinde bulunan bıçak ve sopalar polis tarafından toplandı. 

(Selman Kaya)

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER