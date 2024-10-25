Konya’daki bir ilçede yasaklar hatırlatıldı! Denetimler sıklaştı

Beyşehir İlçe Tarım Müdürü Hüseyin Özver ve denetim ekipleri, su ürünleri alanında kanunlara uygun faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor.
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yürütülen denetimlerde, ilçede faaliyet gösteren balık alım kantarları ve balıkçı teknelerinde titiz bir kontrol süreci yürütüldü.
Denetimlerde, balıkçılara ait ruhsat ve belgeler incelenirken, kullanılan ağların göz açıklıkları ile avlanan balık boyutlarının belirlenen limitlere uygun olup olmadığı kontrol edildi.
Boy yasağına ve koruma altındaki türlerin avlanma yasağına uymayan balıkçılara ise yasal yaptırımlar uygulandı.
Özellikle yasak olan yağ balığının avlanmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, diğer türlerdeki boy yasakları da şu şekilde hatırlatıldı:
- Sazan Balığı: 40 cm altı avcılık yasak,
- Sudak Balığı: 26 cm altı avcılık yasak,
- Kadife Sazanı: 26 cm altı avcılık yasak,
- Tatlı Su Kefali: 20 cm altı avcılık yasak.
Yetkililer, tüm balıkçılık sektörüne bereketli bir sezon temennisinde bulunarak yasa ve kurallara uyulmasının önemini vurguladı. Beyşehir gölünde sürdürülebilir balıkçılığı destekleyen denetimler sayesinde hem doğal türler korunacak hem de sektörün sağlıklı bir şekilde büyümesi sağlanacak.
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