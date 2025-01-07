Konya’daki bir ilçeye organize sanayi bölgesi kuruluyor

Kulu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcılar tarafından yürütülen çalışmalar ile temeller yükselmeye başladı. Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Kulu OSB’nin sadece Kulunun değil, tüm bölgenin sanayi merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, OSB Müdürü Ömer Faruk Yalınız, meclis üyeleri ve yatırımcılar, Organize Sanayi Bölgesindeki çalışmaların son durumunu yerinde inceledi. Yapılan incelemeler ve ziyaretlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir yaptığı açıklamada,

"Kulu Organize Sanayi Bölgemiz, ilçemizin geleceğine yön veren, ekonomik ve sosyal kalkınmamızı hızlandıran büyük yatırımlarla hayat buluyor. Artık yalnızca hayal değil, bu bölge sanayisiyle, yatırımlarıyla ve yükselen fabrikalarıyla somut bir gerçek haline geldi. Bugün burada gururla görüyoruz ki, OSB'miz sadece Kulu'nun değil, tüm bölgenin sanayi merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kulu Organize Sanayi Bölgesi, farklı sektörlerden dev firmalara ev sahipliği yapıyor. Bu firmalar, bölgemize sadece ekonomik katkı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda yüzlerce vatandaşımıza istihdam sağlayarak işsizlik sorununa çözüm olacak. Laboratuvar ekipmanları ve topraksız tarım sistemlerinden karavan, tiny house ve PVC imalatına, kakao üretim entegre tesislerinden çelik boru imalatına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterecek firmalar, modern üretim tesisleriyle sanayimize ivme kazandıracak.

OSB'de yükselen bu yatırımlar, sadece ilçemizin ekonomisine katkıda bulunmakla kalmayacak, aynı zamanda çiftçimizin, üreticimizin ve girişimcimizin ürünlerini değerlendirecek, yeni pazarlara erişim sağlayacak. Firmalarımızın her biri, Kulu'muzu ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi bir bölge haline getirecek yatırımlara imza atıyor.

Temelleri atılan ve hızla yükselen bu tesisler, Kulu'nun geleceği adına büyük bir umut ve heyecan kaynağıdır. İnşallah bu yatırımlarla ilçemiz; istihdam, üretim ve ekonomik kalkınma anlamında çok daha ileri bir seviyeye ulaşacak. OSB'mizin her bir köşesinde gördüğümüz bu dinamizm, Kulu'nun nasıl büyük bir sanayi merkezi haline geldiğini gösteriyor.

Bugün bu yatırımları bölgemize kazandırmanın gururunu yaşarken, emeği geçen tüm yatırımcılarımıza, iş insanlarına ve OSB yönetimimize yürekten teşekkür ediyorum. İlçemizi tercih eden bu değerli firmalara hayırlı ve bereketli kazançlar diliyor, Kulu'muzu daha güzel bir geleceğe taşımak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum." dedi.