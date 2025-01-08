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Konya’daki bu mahalle ve bölgeler güvence altına alındı!

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’daki bu mahalle ve bölgeler güvence altına alındı!
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 450 bin metkreküp kapasiteli göletin de içinde yer aldığı Buzlukbaşı Taşkın Koruma Tesisi’ni tamamladıklarını belirterek, “Böylelikle kritik ulaşım ve sanayi bölgelerini olası risklere karşı güvence altına aldık” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, taşkın risklerini önlemek ve yaşam kalitesini artırmak için yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın önemli ulaşım ve sanayi bölgelerinde olası sel felaketlerini önleyecek önemli bir projeyi daha şehre kazandırdıklarını söyledi.

Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde yer alan Buzlukbaşı mevkiinde Meramşah Deresi üzerindeki su havzalarından kaynaklanan taşkın risklerine karşı önemli bir adım attıklarını kaydeden Başkan Altay,

"Fiziki çalışmalarını tamamladığımız 450 bin metkreküp kapasiteli göletin de içinde yer aldığı Buzlukbaşı Taşkın Koruma Tesisi Projemizle kritik ulaşım ve sanayi bölgelerini olası risklere karşı güvence altına aldık. İstanbul Yolu, Aliya İzzetbegoviç Caddesi, Ankara Yolu, Kosova, Bosna Hersek ve Büyükkayacık mahallelerimiz; havaalanı, Lojistik Merkezi ve Organize Sanayi Bölgeleri'nde oluşması muhtemel taşkın risklerini ortadan kaldırdık” dedi.

Altyapının korunmasına ve gelecekte yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önlenmesine büyük katkı sunacak projenin önemine dikkat çeken Başkan Altay,

"Meramşah Deresi'nin su toplama havzası olan Ardıçlı, Buzlukbaşı ve Kuşaklama Kanalı'nı 70 metre genişliğinde, 14 metre yüksekliğinde ve 140 metre uzunluğunda olmak üzere 450 bin metkreküp kapasiteli bir göletle birleştirerek, olası sel felaketlerine karşı etkin bir koruma sağladık. Projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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