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Konya’daki bu mahallenin ismi İncil’de geçiyor! Hristiyanları kovmuşlar

Selman Kaya
Muhabir
Konya’daki bu mahallenin ismi İncil’de geçiyor! Hristiyanları kovmuşlar

Konya kadim tarihi ile hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için çok önemli bir şehir oldu. 

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Konya, asırlar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. 

Roma dönemi Konya:

Roma döneminde Konya'nın adı imparator isimleriyle değişti. Bunlardan;  Claudiconium, Colonia Selie, Augusta isimleri tarihte yerini alsa da en bilinen isim İconium oldu. Konya'da kayalara oyulan ya da inşa edilen kiliseler, şehrin Hristiyanlar için önemli bir merkez olduğunu doğruluyor. 

Konya'nın adı İncil'de ismi geçen Mahallesi!

Konya şehir merkezine yakın bir konumda yer alan Kilistra Antik Kenti, Roma dönemlerinde yoğun yerleşim alan ve erken Hristiyanlık Dönemi'nde hızla büyüyen bir bölge oldu. Stratejik öneme sahip olan Kilistra'nın ismi tarihi kaynaklarda olduğu gibi İncil'de Lystra olarak geçiyor. Roma İmparatorluğu'nun güney uçlarında İmparator Augustus tarafından askerî koloni yapılan beş merkezden biri olan Lystra, o dönemde Anadolu'yu gezen Aziz Paulus ve Barnabas'ın halkı Hristiyanlığa çağırdığı yerlerden biriydi. 

Hristiyanları Kovdular!

İncil'de 8 kez ismi geçen Lystra bugün Konya'nın Meram ilçesine bağlı Gökyurt köyünde yer alıyor. Şehir merkezine sadece 40-45 kilometre uzaklıktaki Kilistra'da yaşanan olaylar da tarihçiler tarafından anlatılıyor. Hristiyanlığın gelişiminde önemli bir figür olan Aziz Pavlus'un, Hristiyanlığı Konya'da yayma faaliyetleri sırasında bölge halkı tarafından taşlandığı, hatta "öldü” denilerek şehrin dışına atıldığı biliniyor.

(Selman Kaya)

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