Konya’daki bu projeyle 5 milyon TL’nin üzerinde ekonomik katma değer!

Karatay Belediyesi 2022 yılında, vatandaşın evinden çıkan ve geri dönüştürülebilir bütün atıkların yerinden toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçmek ve bu atıkların ekonomik bir katma değere katkı sağlaması amacıyla “Atığın Sıfır Noktası” projesini hayata geçirmişti. Büyük bir başarıyla sürdürülen proje, hedeflendiği gibi çevresel, sosyal ve ekonomik kazanımlarının yanı sıra bu alanda önemli bir farkındalık da oluşturdu. Karatay Belediyesi’nin, ilçe halkının desteğini alarak yürüttüğü proje kapsamında bugüne kadar 1260 ton atık toplandı. Üstelik atıkları belediye tarafından oluşturulan “Atığın Sıfır Noktası” Atık Getirme Merkezleri’ne getiren vatandaşlara çeşitli hediyeler de veriliyor.

Çevre ve toprak kirliliğinin önüne geçmek, "Sıfır Atık” bilincinin toplumun daha geniş bir kesimine yayılmasına katkı sağlamak ve ayrı olarak toplanan atıkların ekonomiye geri kazanımına destek olmak amacıyla Karatay Belediyesi, "Atığın Sıfır Noktası” adlı projeyi 5 Haziran 2022'de hayata geçirmişti.

"ATIĞIN SIFIR NOKTASI”, VATANDAŞ-BELEDİYE İŞBİRLİĞİNDE BÜYÜK BİR BAŞARIYLA SÜRDÜRÜYOR

Ülke genelinde yürütülen "Sıfır Atık” kapsamında yürütülen söz konusu projeyle Karatay Belediyesi; Ulubatlı Hasan Mahallesi Karatay Trafik Eğitim Parkı'nın önüne ve Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde "Atığın Sıfır Noktası” Atık Getirme Merkezleri kurdu. Belediye ayrıca; Aziziye Mahallesi Sedirler Caddesi ile Selim Sultan Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde de 2 yeni merkez kurmayı hedefliyor.

Vatandaşlar, evlerinde ayrıştırdıkları geri dönüştürülebilen her türlü atığı söz konusu merkezlere getirerek; hem çevre ve toprak kirliliğinin önüne geçmiş oluyor hem de getirdikleri atıklar ölçüsünde çeşitli hediyeler kazanıyor. Puantaj sistemiyle çalışan bu projede vatandaşlar; getirdikleri cam, kağıt, karton, atık pil, elektronik atık, plastik, bitkisel atık yağ ve metal atıklar olmak üzere 8 farklı atık türü için farklı oranlarda puan kazanıyor. Toplanan puanlarla da belirlenen hediye havuzundan vatandaşlar, dilediği hediyeleri seçebiliyor.

DÖNÜŞTÜRÜLEN ATIKLAR ÇEVRE KİRLİĞİLİĞİN ÖNÜNE GEÇERKEN, İLÇEYE EKONOMİK KATMA DEĞER DE SAĞLIYOR

İlçe genelinde bugüne kadar 7 bin 300'ün üzerinde vatandaşa ulaşan "Atığın Sıfır Noktası” projesi çerçevesinde toplanan atıklar; geri dönüşüm tesislerine gönderilerek yeniden hammaddeye dönüştürülüyor. Bu sayede hem ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanıyor hem de çevre kirliliği önleniyor.

Projenin hayata geçtiği 5 Haziran 2022'den bu yana toplamda 1257 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Bu sayede 10 bin 234 adet ağacın kesilmesi önlendi, 751 bin 593 litre petrol tasarrufu, 4 milyon 197 bin 490 KWH enerji tasarrufu, 132 bin 509 kilogram da sera gazının doğaya salınımı önlenmiş oldu. Yine 16 bin 856 metreküp su tasarrufu ve 13 milyon 2 bin metreküp suyun kirlenmesi önlendi. Böylece projeyle Karatay Belediyesi, geçen süre zarfında belediyeye 5 milyon TL'nin üzerinde bir ekonomik katma değer sağladı.

TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR KARATAY İÇİN

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca;

"Belediye olarak büyük önem verdiğimiz sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, ilçemizde oluşan atıkların kontrol altına alınması, bertaraf edilmesi veya geri dönüştürülmesi çerçevesinde önemli projeler yürütüyoruz. Sıfır Atık Projesi'nin yanı sıra bu proje çerçevesinde yürüttüğümüz Atığın Sıfır Noktası da başarıyla devam ediyor. Projemiz, vatandaşlarımızca büyük ilgi görüyor. Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Eylem Planı'mıza da önemli katkı sunan söz konusu projemizle bugüne kadar yüzlerce kilo dönüştürülebilir atığın toplanması ve ekonomiye geri kazanımı sağlanmış oldu. Bu projemize destek olan hemşehrilerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yeni ve özgün projelerimizle hemşerilerimizin, ilçemizin ve ülkemizin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

(Sibel Elmas)