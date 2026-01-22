GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki cinayet! 21 yaşındaki genç toprağa verildi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki cinayet! 21 yaşındaki genç toprağa verildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada rastgele açılan ateş sonucu yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün ikindi namazına müteakip 4 No'lu musalladan kaldırılarak Apak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Ocak günü saat 23.45 sıralarında Konya Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın dışarı taşmasıyla birlikte bir kişi tarafından tabancayla rastgele ateş açıldı.

BAŞINDAN YARALANDI

Açılan ateş sonucu müşterilerden S.G. ile Bahri Cingöz (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ramazan oğlu Bahri Cingöz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Cingöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olayla ilgili başlatılan tahkikat kapsamında şüpheliler S.K. ile oğulları F.K. ve K.K. tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Hayatını kaybeden Bahri Cingöz'ün (21) cenazesi, ikindi namazına müteakip 4 No'lu musalladan kaldırılarak Apak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(Meltem Aslan) 

