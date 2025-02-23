Konya’daki cinayette yeni gelişme! Tartıştığı kocasını bıçakla öldürmüştü: TUTUKLANDI

Konya'nın Selçuklu ilçesinde iddiaya göre eşiyle tartışan kadın eşini bıçakla öldürdü. Şüpheli eş gözaltına alınmıştı. Olayda yeni gelişme meydana geldi. Şüpheli eş Şerife Ç. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklandı.
Ne olmuştu?
Olay, saat 01.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sakarya mahallesi Safa sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.
İddiaya göre Şerife Ç. ile kocası Ömer Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
KOCASINI BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şerife Ç. kocası Ömer Ç.'yi bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ömer Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ömer Ç.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Öte yandan, çiftin bir kız çocuklarının olduğu ve olayın gerçekleştiği eve 2 yıl önce taşındıkları öğrenildi.
TUTUKLANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şerife Ç. gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Şerife Ç. tutuklandı.
(Selman Kaya)