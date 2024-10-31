Konya’daki en önemli sulak alanda ilginç manzara! Göç yolu böyle görüntülendi

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan Konya’nın Ereğli ilçesindeki Akgöl’de yaşanan su kaybı, doğa severleri ve çevre örgütlerini endişelendiren manzaralara sahne oldu. Göç yolundaki birçok kuş türü için kritik bir durak olan Akgöl, hızla kuruma noktasına geldi. Özellikle flamingolar, çatlamış toprakların üzerinde dolaşırken görüntülenince bölgedeki kuraklık ve iklim krizinin etkileri bir kez daha gözler önüne serildi.
Akgöl, Türkiye'nin en önemli göç yollarından birinin üzerinde yer alarak özellikle flamingolar, pelikanlar, angıtlar, ördekler ve turnalar gibi su kuşları için konaklama ve beslenme alanı sunuyor. Ancak göldeki su seviyesinin ciddi anlamda düşmesi ve büyük bir kısmının tamamen kurumasıyla birlikte bu kuş türlerinin barınma ve beslenme alanları tehlikeye girmiş durumda.
Uzmanlar, göldeki su kaybını büyük ölçüde küresel iklim değişikliği, tarımsal sulama ve kontrolsüz su kullanımına bağlıyor. Son yıllarda bölgede düşen yağış miktarıyla birlikte yeraltı sularının da giderek azalması, göl çevresindeki doğal yaşamı tehdit eden başlıca sebepler olarak öne çıkıyor.
Yetkililer, Akgöl ve çevresindeki kuraklıkla mücadele için daha sürdürülebilir su yönetimi planlarının oluşturulması gerektiğine vurgu yaparken, özellikle tarımsal sulama faaliyetlerinde daha bilinçli bir yaklaşımın benimsenmesi çağrısında bulunuyor.
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