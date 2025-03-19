Konya’daki Feci Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Konya'da dün meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı minibüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
Minibüs, TIR'a Yandan Çarptı
Kaza, merkez Karatay ilçesinde Okyar ve Saadet caddelerinin kesiştiği kavşakta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Talip Darak yönetimindeki 43 AGR 364 plakalı minibüs, Fatih Furkan Y. idaresindeki 42 AHK 810 plakalı TIR'a yandan çarptı.
İşte O Anlar
1 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı
Kazada minibüs sürücüsü Talip Darak olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Darak'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
TIR Şoförü Gözaltına Alındı
Kazanın ardından TIR şoförü Fatih Furkan Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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