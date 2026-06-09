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KONYA Haberleri

Konya’daki yangından yürek yakan görüntü! Şehit arkadaşını göremeyen itfaiye eri şoka girdi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’daki yangından yürek yakan görüntü! Şehit arkadaşını göremeyen itfaiye eri şoka girdi

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir mobilya imalat fabrikasında çıkan yangında itfaiye eri Mehmet Tekeli şehit olmuştu. Yangının ardından ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burktu.

Fabrikada mahsur kalmıştı

Söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın içerisinde mahsur kalan itfaiye eri Mehmet Tekeli, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yoğun dumandan etkilenen Tekeli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şehit arkadaşını göremeyince fenalaştı

Yangın bölgesinde kaydedilen görüntülerde, mesai arkadaşına ulaşamayan bir itfaiye erinin büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Mehmet Tekeli'den haber alamayan itfaiye eri, olay yerinde fenalaşırken ekip arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Daha sonra ambulansa alınan itfaiyeciye burada müdahale edildi.

Hastaneden acı haber geldi

Yangında ağır şekilde dumandan etkilenen Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber, başta ailesi olmak üzere mesai arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Evli ve 2 çocuk babası

Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Gözlü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan, evli ve 2 çocuk babası şehit Mehmet Tekeli için yarın cenaze töreni düzenlenecek.

Bugün toprağa verilecek 

Şehidin cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Sarayönü Gözlü Mahallesi, Yeni Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Gözlü Yukarı Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

(Meltem Aslan)

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