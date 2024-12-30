Konya’dan 4 dakikada Akdeniz iklimine! 4 saatlik yolculuk 2.5 saate düştü
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Karayolları tarafından yapımına 2013 yılında başlanan ve 2023 yılında tamamlanan Demirkapı Tüneli ve 67 kilometrelik yol projesinde dakikalar içinde İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz’e bağlıyor. Tünele bu mevsimde Antalya tarafından güneşli bir havada giren sürücüler 4 dakikada kat etikleri 5 kilometrelik tünelin çıkışında karlı havaya ’Merhaba’ diyor.
Antalya'nın İbradı ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında 2023 yılında hizmete açılan tünel Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayarak Antalya – Konya arasını 4 saatten 2.5 saate düşürdü. Aracıyla tünelden geçerken girişten itibaren yolu cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşın çektiği görüntüler tünelin iki ucundaki iki farklı iklimi gözler önüne serdi.
Nazmi Şimşek isimli sürücü ,
"5 kilometre uzunluğu olan Demirkapı tünelinin güneyinde ılıman bir hava vardı. Kuzeyinde Konya tarafında güzel bir kar manzarasıyla karşılaştık. Çocuklarımla ailecek güzel bir gün geçirdik. Özellikle Manavgatlılar ile Seriklilerin ilgi odağı oldu. Bizim için güzel bir anı oldu" diye konuştu.
Antalya-Manavgat ayrımı, Taşağıl-Derebucak yolu güzergâhında inşa edilen 5068 metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli ve tünelle birlikte 67 kilometre uzunluğundaki yol Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayarak Antalya – Konya arası 4 saatten 2.5 saate düşürdü.
Tünelden geçecek vatandaşlar 4 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde İç Anadolu'nun karasal ikliminden Akdeniz iklimine geçişe şahit oluyor. Çift tüplü inşa edilen tünel, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet veren güzergâh, Antalya-Konya arasındaki mesafeyi 30 kilometre daha kısalttı. Yılda zamandan 30 milyon, akaryakıttan ise 6.5 milyon TL tasarruf sağlıyor.
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