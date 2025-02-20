Konya Doğanhisar’da okullar tatil mi, açıklama geldi mi? Konya Valiliği Duyurdu! Doğanhisar’da 20-21 Şubat okullar var mı?

Konya’da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak sabah saatlerine kadar devam etti. Yeni başlayan yağışla birlikte, Konya’nın merkez dahil 31 ilçesinde vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Özellikle öğrenci, öğretmen ve veliler, Konya Valiliği’nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte 20,21,22 Şubat Konya, Selçuklu, Meram, Karatay, Ereğli, Doğanhisar ve diğer ilçelerde tatil olan okullar

20-21 Şubat 2025 tarihlerinde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkililerin duyuruları bekleniyor. Kar fırtınasının etkili olduğu şehirlerde olumsuz hava koşullarına karşı uyarılar yapılırken, tatil kararıyla ilgili güncel bilgiler de takip ediliyor. Peki, Konya'da okullar tatil mi? Konya'da tatil edilen okullar için açıklama geldi mi? Konya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi? İşte Konya'da tatil edilen ilçeler 20 Şubat Perşembe Konya Doğanhisar'da Okullar Tatil Mi? Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 20 Şubat Perşembe günü Konya Valiliği tarafından yapılan açıklama ile okullar 1 gün süreyle tatil edildi. DOĞANHİSAR Doğanhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada; "Kıymetli Vatandaşlarımızın Dikkatine Elverişsiz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Doğanhisar İlçemizde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. Konya Doğanhisar'da 21 Şubat Cuma Günü Okullar Tatil Mi? 21-22 Şubat Konya'da tatil olan okullar hangileri, Konya Doğanhisar'da 21 Şubat Cuma günü okullar var mı diyenler için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir. Kaynak: Haber Merkezi

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