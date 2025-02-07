Konya Emniyeti’nden kaçamadı! Dikiz aynasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya'dan Seydişehir'e gelen 42 plakalı bir aracı ilçe merkezinde durdurdu. Araçtaki şahısların tedirgin tavırları ve uyuşturucu madde kullandıklarını beyan etmeleri üzerine araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldı.
Ekipler, aracın dikiz aynası içerisine gizlenmiş halde 5,50 gram metamfetamin ve 6 parça halinde 8×10 cm ebatlarında, toplam 1920 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi.
İŞTE O ANLAR;
Şüpheliler F.B. ve S.A. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188 ve 191. maddeleri kapsamında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.