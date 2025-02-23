Konya Ereğli’de Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya’nın doğusunda yer alan Ereğli ilçesinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
Ereğli'de Kar Yağışı Başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?
Konya'nın en büyük ilçelerinden biri olan Ereğli'de, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle günlük yaşam zorlaşıyor. İlçede özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Ereğli'de okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor.
Ereğli'de Yarın Okullar Tatil Mi?
Ereğli'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Kar yağışının şiddetlenmesi, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riskini artırırken, yetkililerin açıklamaları büyük önem taşıyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Ereğli'de Kar Tatili Var Mı?
Ereğli'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Ancak, şu ana kadar Ereğli Kaymakamlığı veya Konya Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin duyuruları yakından takip ediliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”