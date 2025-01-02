Konya güne şivlilik sesleriyle uyandı! Soğuk havayı ısıttılar

Konya bugün güne şivlilik sesleriyle uyandı. Mübarek Üç Ayların gelişiyle Konya’da Osmanlı’dan bu yana yüzyıllardır sürdürülen ve şehirde ayrı bir heyecan oluşturan “Şivlilik’’ geleneği, bütün şehirde coşkuyla yaşatılıyor.

Konya'da her yıl olduğu gibi bu yılda Şivlilik Çocuk Bayramı kutlanıyor.

Asırlardır devam eden gelenek sabah erken saatlerde yine çok renkli başladı.

Konya sokakları çocuk sesleriyle şenlendi. Ellerindeki torbaları şivlilikle doldruma telaşında olan çocukların yüzündeki mutluluk soğuk havayı ısıttı.

Şivlilik nedir?

Konya'da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneğine "Şivlilik” denir.

Sabah ellerine birer torba alan çocuklar, kapıları çalarak ''Şivli şivli şişirmiş, erken kalkan pişirmiş, iki çörek bir börek, bize namazlık gerek. Şivliliiiiik...'' diye bağırır.

Ev sahibi, çocuklara eskiden kuru üzüm, leblebi, incir gibi çerezler verirken günümüzde çikolata, bisküvi, şekerleme gibi ikramlıklar dağıtır. Aynı gün birçok evde yağda kızartılmış mayalı hamurdan pişi yapılır ve yufkaların arasına konur. Buna pekmezle yapılmış un helvası da ilave edilebilir. Pişiler komşulara dağıtılır. Torbaların şekerle dolduğu, çocukların hatırlandığı mutlu edildiği Şivlilik, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği bir gelenektir.