Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz’dan ANMEG’e ziyaret!

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, kısa adı ANMEG olan Anadolu Medya Grubu ziyaret etti. Konya’nın sağlık yatırımlarının konuşulduğu ziyarette önleyici sağlık hizmetleri öne çıktı.

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, kısa adı ANMEG olan Anadolu Medya Grubu ziyaret etti. Yavuz'u ANMEG Vakfı Başkanı Ahmet Özer, Başkan Vekili Mustafa Tatlısu ve mütevelli Nurettin Bay ağırladı.







Ziyarette Konya'nın sağlık hizmetlerine değinen Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, vatandaşlarımıza yönelik sağlık hizmetlerinin standardını hep üst düzeyde tutmayı amaçladıklarını belirterek yapısal anlamda da şehrin iyi bir noktada olduğunu belirtti.







ANMEG Vakfı Başkanı Özer'de sağlık gibi önemli hizmetlerin kamuoyu ile paylaşılmasında hassasiyet gösterdiğini söyleyerek ziyaret için Yavuz'a teşekkür etti.







Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz yaptığı açıklamada; "Konya sağlık altyapısı noktasında güçlü bir şehir. Hastane yatak kapasitesi Türkiye geneli 10 Bine 30 iken Konya'da 40 sevilerine ulaştı. Üniversite hastanelerimiz ve devlet hastanelerimizle çok iyi bir konumdayız. Şimdi ana hedefimiz hasta olmadan çare olmak. 2000 yılından önce insanlarımız sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlanırken bugün Dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini hastanelerimizde veriyoruz. Bu süreçten sonra artık koruyucu sağlık hizmetine çevirmemiz gerekiyor. Bu anlamda Aile sağlığı merkezlerimizden ve sağlıklı hayat merkezlerimizden vatandaşlarımız hasta olmadan müdahale edelim istiyoruz. Hem bağışçılarımız hem belediyelerimizin gayretleriyle Aile sağlık hizmetleri noktasında çok güzel yapılara kavuştuk. İnşallah bu altyapımızı güçlendirerek vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlara çağrımız sağlıklı Türkiye yüzyılında hastalanmadan Aile sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize kontrollerimiz için gidelim ve hasta olmadan, hastaneye başvurmaya gerek kalmadan sağlıklı bir hayat yaşayalım” dedi.

