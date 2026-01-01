Konya judoda “Altın çağını’’ yaşadı: Şampiyonlar kazandıkları kupaları Başkan Altay’a takdim etti

Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, 2025 yılında katıldığı tüm liglerde kupa kazanan tek kulüp olarak Türk judo tarihine geçti. Başarılı sporcular, kazandıkları kupalarla birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Türkiye'nin Güçlü Altyapısı sloganıyla Türk sporuna başarılı sporcular kazandıran Konya Büyükşehir Belediyespor, 2025 yılında judoda adeta altın çağını yaşayarak büyük başarılara imza attı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, 2025 yılında Spor Toto Büyük Erkek Süper Lig'ini 3'üncü, Spor Toto Büyük Kadınlar Süper Ligi'ni 2'inci, Ümitler Mix Ligi'ni de 3'üncü tamamlayarak Konya'yı başarıyla temsil etti.

Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocuları, antrenörleri ve kulüp yöneticileri, 2025'te kazandıkları kupalarla birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret ederek kupaları takdim etti.

BAŞKAN ALTAY SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Sporcuları tebrik eden Başkan Altay, Konya'nın sporda her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayarak, "Judoda elde edilen bu değerli dereceler, Konya'nın spor altyapısının ve sporcu yetiştirme vizyonunun en güzel örneğidir. Sporcularımızın azmi, antrenörlerimizin emeği ve kulüp yöneticilerimizin gayretiyle gelen bu başarılar bizleri son derece mutlu etti. 2025'te elde edilen başarıların 2026 yılında da artarak devam etmesini diliyorum. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımının 2025 yılında katıldığı organizasyonlar ve elde ettiği dereceler şu şekilde:

Spor Toto Büyük Erkek Süper Lig müsabakalarında, tamamı Büyükşehir altyapısında yetişen ve gençler kategorilerinde yer alan sporculardan oluşan Erkekler Süper Lig Takımı, ligi 3. sırada tamamladı.

Spor Toto Büyük Kadınlar Süper Lig müsabakalarında, yine tamamı Büyükşehir altyapısından yetişen ümit ve gençlerden oluşan sporcular ligi 2. sırada tamamladı. Takımda yer alan sporculardan Sinem Oruç'un Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları, Şeyma Yıldırım'ın ise Ümitler Avrupa 3.'lüğü bulunuyor.

3 erkek ve 3 kadın sporcudan oluşan Ümit Takım ise Ümitler Mix Ligi'nde oynadığı 19 maçın 16'sını kazanarak ligi 3. sırada tamamladı. Tamamı Büyükşehir altyapısından yetişen sporculardan oluşan Ümitler Ligi'nde 4 yıl üst üste sırasıyla 2'ncilik, 1'incilik, 1'incilik ve 3'üncülük elde edildi.

Ümitler Mix Ligi sporcularından Rahim Erçin'in Avrupa 3'üncülüğü, Fatma Zehra Meki'nin ise 2025'te Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında 5. oldu.

Öte yandan, Türkiye Judo Federasyonu tarafından 2025 yılında düzenlenen tüm lig müsabakalarında kupa kazanan tek kulüp, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü oldu.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu