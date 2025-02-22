Konya mangal yerleri: En iyi 15 yer

Tarihî ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Konya, özellikle Mevlana’nın şehri olarak tanınır. Ancak Konya, sadece manevi atmosferiyle değil, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için sunduğu geniş yeşil alanlarıyla da dikkat çeker. Türkiye’nin en düz arazilerinden birine sahip olması sayesinde, şehir merkezinde ve çevresinde pek çok mesire alanı yer alır. Konya’daki piknik alanları, Konya mangal yerleri, doğayla baş başa kalmak, sevdikleriyle keyifli vakit geçirmek veya sadece huzurlu bir mola vermek isteyenleri kendine çekiyor. İşte Konya’da mangal yapılabilecek en iyi mangal yerleri

Konya'da piknik yapabileceğiniz birçok alternatif bulunuyor. Büyük ve hareketli bir şehir olan Konya'da, yoğun tempodan uzaklaşmak isteyenler için mesire ve piknik alanları adeta birer kaçış noktasıdır. Doğayla iç içe keyifli vakit geçirmek, hafta sonlarını huzur içinde değerlendirmek isteyenler için bu alanlar harika bir seçenek sunuyor. İşte Konya'da mangal yapılabilecek yerler

1) Meram Bağları: Konya'nın Yeşil Huzur Köşesi

Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde gülleriyle övgüyle bahsettiği Meram Bağları, Konya'nın en dinlendirici noktalarından biri. Altınapa Barajı'ndan gelen suyun canlandırdığı Meram Deresi, etrafındaki mesire alanları ve çam ağaçlarıyla kaplı geniş çim alanlarıyla burası tam anlamıyla bir doğa cenneti. Ailece keyifli vakit geçirebileceğiniz bu bölgede çay bahçeleri ve restoranlar da bulunuyor.

Meram Deresi'nin yukarısına doğru ilerlediğinizde, Tavusbaba Türbesi çevresinde de piknik yapabileceğiniz alanlar mevcut. Üstelik burada piknik yapmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.

Meram Bağları'nda Sunulan İmkanlar:

Çay bahçesi

Restoran

Çeşme

Mescit

Tuvalet

Meram Bağları'na Nasıl Gidilir?

Konya şehir merkezine oldukça yakın olan Meram Bağları'na ulaşım oldukça kolay. Merkezden kalkan Meram dolmuşları ya da Konya Belediyesi'nin 3A ve 97A hatlı otobüsleriyle ortalama 30 dakikada ulaşabilirsiniz.

2) Kozağaç Piknik Alanı

Konya'nın merkezine oldukça yakın konumlanan Kozağaç Piknik Alanı, şehrin en köklü mesire alanlarından biri. Yaklaşık 104 bin metrekarelik geniş bir alana yayılan bu doğal park, rengarenk çiçekleri ve farklı ağaç türleriyle ziyaretçilerine adeta bir doğa şöleni sunuyor.

Burada piknik yaparken kameriyelerde oturabilir, mangal keyfi yapabilir ve çocuklarınızı oyun parklarında eğlendirebilirsiniz. Küçük bir lunaparkın da bulunduğu alanda, semaverde demlenen çayın tadını çıkarabileceğiniz bir çay bahçesi de mevcut. Uzun yürüyüşler yapmak ya da ağaçların arasında bisiklet sürmek için de harika bir yer. Ayrıca parkın içinde deniz bisikletiyle gezebileceğiniz bir gölet de bulunuyor. Doğa fotoğrafçılığına ilgi duyanlar içinse Kozağaç Piknik Alanı, birbirinden güzel kareler yakalayabilecekleri eşsiz bir ortam sunuyor.

Kozağaç Piknik Alanı'nda Sunulan İmkanlar:

Çay bahçesi

Yürüyüş yolları

Kameriyeler

Piknik masaları

Çocuk oyun alanları

Tuvalet

Çeşme

Otopark

Kozağaç Piknik Alanı'na Nasıl Gidilir?

Meram ilçesindeki Hatip Caddesi üzerinde yer alan bu piknik alanına Alaaddin Tepesi ve Kayalıpark duraklarından geçen 75A, 13A, 84B, 84C, 113A, 94A numaralı otobüslerle ulaşabilirsiniz.

3) Aygır Dibi Şelalesi

Toros Dağları'ndan gelen eriyen kar sularının beslediği Aygır Dibi Şelalesi, Bozkır ilçesinde saklı bir doğa harikası. Gürül gürül akan Çarşamba Çayı'nın doğduğu nokta olan bu bölge, doğanın kalbinde huzur bulmak isteyenler için eşsiz bir seçenek.

Burası özellikle ilkbahar ve yaz aylarında oldukça popüler olduğu için hafta sonları kalabalık olabiliyor. Piknik yapmak için ideal olan bu alanda, suyun sesi eşliğinde huzurlu bir gün geçirebilirsiniz. Üstelik mangal yakmak da serbest. Meşe ve ardıç ağaçlarıyla çevrili kameriyelerde oturarak doğanın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Buraya kadar gelmişken, Aygır Dibi Şelalesi'nden sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunan, bahar aylarında açan çiğdem çiçekleriyle ünlü Sarıot Yaylası'na ve etkileyici görüntüsüyle Dipsiz Göl'e de uğramadan dönmeyin.

Aygır Dibi Şelalesi'nde Sunulan İmkanlar:

Kameriye

Çeşme

Mescit

Tuvalet

Aygır Dibi Şelalesi'ne Nasıl Gidilir?

Bu doğa harikasına toplu taşıma ile ulaşım mümkün değil. En rahat şekilde özel araçla gitmenizi öneririz.

4) Karatay Şehir Parkı

Uzak mesire alanlarına gitmek istemeyenler için mükemmel bir alternatif sunan Karatay Şehir Parkı, şehir merkezinde hem piknik hem de eğlenceli aktiviteler sunan geniş bir park alanı.

Konya Hayvanat Bahçesi'nin de içinde bulunduğu bu büyük park, çocuklar için lunaparkı ve oyun alanlarıyla eğlenceli bir seçenek sunuyor. 343.000 metrekarelik devasa alanı, yapay göleti ve 400'ün üzerinde kameriye ve mangal alanıyla burada doğanın keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Temiz havası ve özenli peyzajı sayesinde, uzun süre oturup dinlenmek isteyeceğiniz bir yer.

Özellikle çocuklu aileler için harika bir seçenek olan bu parkta, yürüyüş yapabilir, doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.

Karatay Şehir Parkı'nda Sunulan İmkanlar:

Kameriye

Mangal alanları

Çeşme

Lunapark

Çocuk oyun alanları

Karatay Şehir Parkı'na Nasıl Gidilir?

Şehir merkezinden Karatay Şehir Parkı'na ulaşım oldukça kolay. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 8A, 25A, 44A, 113A hatlı otobüsleriyle rahatça ulaşabilirsiniz.

5) Konya Kent Ormanı

Doğanın kucağında serin ve huzurlu bir mola vermek isteyenler için ideal bir yer olan Konya Kent Ormanı, yaklaşık 5 milyon metrekarelik geniş bir alana yayılıyor. Çam ve alıç ağaçlarının gölgesinde yürüyüş yaparken sincaplar, tilkiler ve porsuklarla karşılaşmanız mümkün.

Ormanda hem ateşli hem de ateşsiz piknik alanları bulunuyor ve çadır kurarak kamp yapma imkânı da var. 2005 yılından bu yana ziyaretçilerine hizmet veren ormanda ayrıca futbol, voleybol ve basketbol sahaları ile çocuk oyun parkları yer alıyor. Yürüyüş parkurları ise doğayla baş başa kalarak zihninizi dinlendirmenizi sağlıyor. Burada mangal yapmak yasak, ancak giriş tamamen ücretsiz.

Konya Kent Ormanı'na nasıl gidilir?

Konya şehir merkezine 35 km uzaklıkta, Meram ilçesi sınırlarında yer alıyor. Toplu taşıma ile ulaşım mümkün değil, özel araç tercih edilmeli.

Konya Kent Ormanı'na Sunulan İmkânlar:

Kameriyeler

Spor sahaları

Çocuk oyun alanları

Çeşme

Mescit

6) Karaaslan Hadimi Parkı

Ailecek keyifli bir gün geçirmek isteyenler için en uygun adreslerden biri olan Karaaslan Hadimi Parkı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri bekliyor. Lunapark, at binme alanı ve yürüyüş yollarıyla çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli aktiviteler sunan parkta 7 bin metrekarelik bir gölet ve geniş bir meyve bahçesi bulunuyor.

Burada barbekü yapabilir, raketlerinizi yanınıza alarak tenis kortunda vakit geçirebilirsiniz. Sergi alanlarını ziyaret ederek kültürel etkinliklerden de faydalanabilirsiniz.

Karaaslan Hadimi Parkı'na nasıl gidilir?

Konya-Karaman yolu üzerinden Çumra yönüne dönüp 10 km ilerlediğinizde parka ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 23A, 26A, 79A, 124A ve 125A numaralı otobüslerle de ulaşım sağlanıyor.

Karaaslan Hadimi Parkı Sunulan İmkânlar:

Kameriyeler (Lavabo ve mutfak tezgâhlı)

Çocuk oyun alanları

Lunapark

Spor alanları

Restoran & Market

Otopark

7) Sille Baraj Parkı

2 milyon metrekarelik devasa bir alanı kapsayan Sille Baraj Parkı, sadece Konya'nın değil, Türkiye'nin en büyük parklarından biri. 221 bin metrekarelik Sille Barajı'nın çevre düzenlemesi ile oluşturulan parkta, gölde bot gezisi yapabilir, tırmanma parkurlarında adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Çocuklar için oyun alanları ve izci kampları bulunan parkta, piknik yapabilir, restoran ve çay bahçesi gibi sosyal alanlardan faydalanabilirsiniz. Parka oldukça yakın olan tarihi Sille Köyü'nü ve Aya Elenia Kilisesi'ni de ziyaret etmeyi unutmayın!

Sille Baraj Parkı'na nasıl gidilir?

Kent merkezine 11 km mesafede bulunan parka, 64A ve 64B numaralı otobüslerle gidebilirsiniz.

Sille Baraj Parkı Sunulan İmkânlar:

Kameriyeler

Restoran & Kafe

Çay bahçesi

Çeşme

Otopark

8) Akşehir Hıdırlık Tepesi

Sultan Dağları'nın eteklerinde konumlanan Hıdırlık Tepesi, Konya'nın Akşehir ilçesine tepeden bakabileceğiniz en güzel mesire alanlarından biri. Serin havası ve çam ağaçlarının yaydığı mis gibi kokular eşliğinde doğayla iç içe bir gün geçirebilirsiniz.

Tepede piknik yapabilir, bir kameriyeye yerleşebilir veya bölgedeki restoran ve kafede lezzetli bir mola verebilirsiniz. 400 yıllık çınarın gölgesinde dinlenmek ise buranın en huzur veren deneyimlerinden biri.

Akşehir Hıdırlık Tepesi Nasıl Gidilir?

Akşehir merkezine 1,5 km mesafede. Yürüyerek çıkabilir ya da özel aracınızı otoparka bırakabilirsiniz.

Akşehir Hıdırlık Tepesi Sunulan İmkânlar:

Kameriyeler

Barbekü alanı

Kafe & Restoran

Otopark

9) Kuğulu Park Mesire Alanı

Küpe Dağı'nın eteklerinde, yemyeşil doğası ve gölde süzülen kuğularıyla huzur dolu bir mesire alanı olan Kuğulu Park, Konya'da mutlaka görülmesi gereken doğa noktalarından biri.

Ailecek piknik yapabilir, restoran veya kafelerde vakit geçirebilir, uzun doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Burada barbekü alanı bulunmasa da kendi getirdiğiniz mangalı yakabiliyorsunuz. Yazın bile serin olan havası nedeniyle yanınıza hafif bir ceket almanızda fayda var.

Kuğulu Park Mesire Alanı'na Nasıl Gidilir?

Seydişehir ilçesine 5 km mesafede, yalnızca özel araçla ulaşım sağlanabiliyor.

Kuğulu Park Mesire Alanı Sunulan İmkânlar:

Kameriyeler

Gölet

Kafe & Restoran

Çeşme

Otopark

10) Pınarbaşı Mesire Alanı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yer alan Pınarbaşı Mesire Alanı, yeşillikler içinde huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için harika bir seçenek. Çam ağaçlarıyla çevrili bu alanda, buz gibi pınar suyunun çağlayan sesleri eşliğinde dinlenebilirsiniz.

Piknik yaparken Üzümlü Beldesi'nin panoramik manzarasını izleyebilir, çocuklarınızı oyun parklarında eğlendirebilirsiniz. Özellikle bahar aylarında, rengarenk kelebeklerin uçuştuğu bu mesire alanı doğa severler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Pınarbaşı Mesire Alanı'na Nasıl Gidilir?

Sadece özel araçla ulaşım sağlanabiliyor.

Pınarbaşı Mesire Alanı Sunulan İmkânlar:

Kameriyeler

Barbekü alanı

Çeşme

Otopark

11) Dutlukır Parkı

Konya adına birçok ilki bünyesinde barındıran Millet Bahçesi, çok yönlü hizmetleriyle ziyaretçilerine keyifli anlar sunuyor. Meram'ın temiz havası ve yemyeşil doğasında ateşli veya ateşsiz piknik yapabilir, yürüyüş yollarında doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Parkta 100 adet çocuk oyun grubu, 40 bin metrekarelik oyun alanı, 10 bin metrekarelik üzüm bağı, Osmanlı Bahçesi, mescit, sosyal tesisler, kokuluk ve reçellik gül bahçesi gibi özel bölümler yer alıyor. Ayrıca, restoran ve kafe gibi sosyal alanlar da mevcut.

Dutlukır Parkı Nasıl Gidilir?

Dutlukır Tepesi durağına aşağıdaki otobüs hatlarıyla ulaşabilirsiniz:

75A, 76A, 76B, 84B, 113A

Dutlukır Parkı'nda Sunulan İmkânlar:

Kameriyeler

Yürüyüş ve spor alanları

Çim kızağı

Gölet

Restoran & Kafe

Osmanlı Bahçesi

Mescit

Çocuk oyun alanları

12) Olimpiyat Parkı

Taşra Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde yer alan Olimpiyat Parkı, 161.900 metrekarelik geniş bir alanı kaplamaktadır. Park içerisinde seyir kulesi, fair play müzesi, mini futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, jimnastik alanları, çocuk oyun parkı, at maneji ve binası, go-kart pisti gibi pek çok aktivite alanı bulunmaktadır.

Ayrıca, 150 adet kamelya, 4 süs havuzu, 5 olimpiyat halkası havuzu, 1100 metre bisiklet pisti ve 2300 metre koşu parkuru ile spor ve doğa tutkunları için harika bir atmosfer sunmaktadır. Uzakdoğu Bahçesi, Batı Bahçesi ve Osmanlı Bahçesi gibi tematik bölümler de parkta ziyaretçilerini bekliyor.

Olimpiyat Parkı'na Nasıl Gidilir?

Olimpiyat Parkı, Karaaslan Villaları bitişiğinde yer alıyor ve özel araçla ulaşım sağlanabiliyor.

Olimpiyat Parkı'nda Sunulan İmkânlar:

Seyir kulesi

Spor sahaları

Çocuk oyun alanları

Go-kart pisti

At maneji

Bisiklet ve koşu parkurları

Kamelyalar

Tematik bahçeler

Otopark

13) Ilgın Bulcuk Mesire Alanı

Ilgın Bulcuk Mesire Alanı, Ilgın ilçesinin sakin doğasında yer alarak ziyaretçilerine harika bir kaçış noktası sunuyor. Göletin tam karşısında, çam ağaçlarının gölgesinde huzurlu bir ortamda vakit geçirebileceğiniz bu alan, özellikle doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için ideal. Piknik yapmak isteyenler için çeşitli kamelyalar mevcut, ayrıca mangal yaparak açık hava keyfi yapmak da mümkün. Balık tutmaktan hoşlanıyorsanız, göletin kenarında olta takımınızı alıp sakin bir gün geçirebilirsiniz.

Burası sadece bir piknik alanı değil, aynı zamanda doğa ile buluşabileceğiniz bir keşif noktası. Çam ağaçlarının arasında yürüyüş yaparken, temiz hava ve doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı bulabilirsiniz. Göl manzarasında yemeğinizi yiyebilir ve rahatlayabilirsiniz.

Ilgın Bulcuk Tesisin Sunduğu İmkanlar:

Kamelya

Yürüyüş yolları

Otopark

Mangal alanları

Ücretsiz giriş

Ilgın Bulcuk Ulaşım:

Ilgın Bulcuk Mesire Alanı'na toplu taşıma ile ulaşım imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenle, mesire alanına gitmek için kendi aracınızla ulaşım sağlamanız gerekmektedir. Aracınızla rahatça ulaşabileceğiniz bu doğal alanda, geniş bir otopark alanı da mevcuttur.

14) İvriz Piknik Alanı





Ereğli ilçesinde yer alan İvriz Köyü'ndeki piknik alanı, doğa ile huzurlu bir gün geçirmek isteyenleri bekliyor. Ağaçların yarattığı doğal gölgenin altında serinlemenin keyfini çıkarabilir, şehre uzak, sakin bir ortamda dinlenebilirsiniz. Yaz aylarında Konya'nın bunaltıcı sıcaklarından kaçıp, rahat bir gün geçirmek isteyenler için ideal bir mekan.

İvriz Piknik Alanı'nda Neden Vakit Geçirmelisiniz?

İvriz Piknik Alanı, doğa ile buluşma noktasında sakinlik arayanlar için mükemmel bir seçenek. İlkbaharda etraftaki küçük dere kenarında piknik yapma fırsatınız bulunuyor. Aynı zamanda, Hitit Kaya Anıtı da bu bölgede görülmesi gereken tarihi yerler arasında yer alıyor. Su kenarında geçireceğiniz zaman, hem rahatlatıcı hem de ferahlatıcı olacak.

İvriz Piknik Alanı Tesisin Sunduğu İmkanlar

Piknik masaları

Restoran hizmeti

Geniş otopark alanı

Ücretsiz giriş

İvriz Piknik Alanı'na Nasıl Gidilir?



Ereğli İvriz Piknik Alanı'na ulaşım, yalnızca kendi aracınızla veya taksi ile sağlanabilmektedir. Bu doğal cennette keyifli bir gün geçirmek için kişisel araç ile rahatça gelebilirsiniz.



15) Yerköprü Şelalesi

Konya ilinin Hadım ilçesinde yer alan Yerköprü Şelalesi, 20 metre yükseklikten dökülen suyu ile ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Şelalenin etkileyici görüntüsüne odaklanırken, suyun dökülüşüyle birlikte duyduğunuz ses, adeta ruhunuzu dinlendiriyor. Göksu Nehri'nin yarattığı bu doğa harikası, çevresindeki yeşillikler ile adeta huzurun kaynağı oluyor. Yerköprü Şelalesi, doğanın tam ortasında kaybolmak isteyenler için mükemmel bir seçenek.

Yerköprü Şelalesi'ni Neden Ziyaret Etmelisiniz?

Yerköprü Şelalesi, sadece görsel olarak değil, aynı zamanda sunduğu huzurlu atmosferle de etkileyici bir deneyim sunuyor. Şelalenin sesi, çevredeki doğanın huzuruyla birleşerek zihin ve ruhu dinlendiriyor. Bu doğal güzellik, sizi adeta cennet gibi bir yere götürürken, manzaraya doyamayacaksınız.

Yerköprü Şelalesi Sunduğu İmkanlar

Doğal yürüyüş yolları

Gölgelik alanlar

Mükemmel fotoğraf çekim noktaları

Ücretsiz giriş

Yerköprü Şelalesine Nasıl Gidilir?

Yerköprü Şelalesi'ne kendi aracınızla rahatça ulaşabilirsiniz. Hadım ilçesine bağlı olan bu şelale, doğa ile iç içe bir deneyim arayanlar için mükemmel bir kaçış noktası.

Kaynak: Haber Merkezi