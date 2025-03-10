Konya Meram YHT Garı Kapatıldı! Konya Meram YHT Garı ne zaman açılacak? İşte Alternatif Ulaşım Seçenekleri

Konya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan Konyaray projesi kapsamında, Konya Meram Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı, 10 Mart 2025 tarihi (bugün) itibarıyla geçici olarak kapatıldı. Meram Yeniyol Köprüsü'nde gerçekleştirilecek genişletme çalışmaları nedeniyle üç ay boyunca hizmet veremeyecek olan garın kapanması, YHT yolcularını etkileyecek.
TCDD'den Açıklama
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Konyaray yol yapım çalışmaları sebebiyle Selçuklu-Konya YHT hattı, 10 Mart 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle işletmeye kapatılacaktır.''
Konya Gar (Meram Gar) tercih eden yolcular için kapalı olan süreçte Selçuklu Gar son durak olacak.
Bu süreçte:
Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya ve İstanbul-Karaman YHT seferleri, Selçuklu Garı çıkışlı ve varışlı olarak gerçekleştirilecektir.
Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman güzergâhını kullanacak yolcular, Konya-Karaman arasındaki yolculuklarını bölgesel trenlerle sürdürecektir.
Ankara ve İstanbul YHT bağlantılı Karaman yolcularının Selçuklu ile Konya arasındaki ulaşımı otobüslerle sağlanacaktır.
10 ve 11 Mart tarihlerinde Konya Mavi Ekspresi'nin çıkış ve varış noktası Selçuklu Garı olacak, bu güzergâhta yolcuların aktarması otobüslerle yapılacaktır.
Yolcuların mağduriyet yaşamaması için alternatif ulaşım seçenekleri devreye alınmıştır. Yetkililer, seyahat planlaması yaparken bu değişikliklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamaktadır.
(Sibel Elmas)