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Konya merkezde kar yağışı etkili oldu! Yağış kalıcı olacak mı?

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya merkezde kar yağışı etkili oldu! Yağış kalıcı olacak mı?

Konya'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Hafif şekilde başlayan yağışın ilerleyen saatlerde artıp artmayacağı merak konusu oldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte araçların üzeri ve kaldırımlar ince bir kar tabakasıyla kaplanırken, vatandaşlar güne kar manzarasıyla uyandı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde aralıklarla devam edebileceğini belirtirken, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Konya'da kar yağışının ilerleyen günlerde etkisini sürdürüp sürdürmeyeceği merak edilirken, yetkililer sürücülerin dikkatli olmasını ve olası buzlanmaya karşı tedbirli olunmasını tavsiye etti.

İŞTE KONYA'DA KAR YAĞIŞI;

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

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Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°

12 Şubat 2025 Çarşamba Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°

13 Şubat 2025 Perşembe Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°

14 Şubat 2025 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 9°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

 

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