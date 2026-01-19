Konya’nın acil sağlık filosu güçlendi: Ambulans sayısı 170’e yükseldi!

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde, Sağlık Bakanlığı tarafından Konya’ya tahsis edilen 13 tam donanımlı ambulans ile 1 UMKE Acil Müdahale Aracı için Ambulans Teslim Töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Konya Valisi İbrahim Akın’ın yanı sıra Konya Milletvekilleri Abdullah Ağralı, Mustafa Hakan Özer ve Hasan Ekici katıldı.

Törende konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, sağlık alanında hayata geçirilen yatırımların kentin sağlık altyapısını güçlendirdiğini vurguladı. Akın, "Sağlık altyapımıza yapılan yatırımlarla vatandaşlarımız daha kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti alabilir noktaya geldi. Bugün hizmete alınan ambulanslarımız da vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimine güçlü bir destek sağlayacaktır. Sağlıkta dakikaların, hatta saniyelerin önemi son derece büyüktür. Bu yeni ambulanslarımız acil sağlık hizmetlerimizin kalitesini daha da artıracak” dedi.





Kırsaldan Merkeze Hızlı Müdahale

Yeni araçlarla birlikte Konya genelinde acil sağlık hizmetlerine erişimin daha hızlı ve etkin hale geleceğini belirten Vali Akın, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade etti. Trafikte ambulanslara yol verilmesi konusunda çağrıda bulunan Akın, "Zamanla yarışılan bu anlarda sürücülerimizin fermuar sistemi uygulayarak ambulanslara yol vermesi hayati önem taşımaktadır” diye konuştu. Akın, yeni ambulansların Konya'ya hayırlı olmasını diledi.

Konya'da Ambulans Sayısı 170'e Yükseldi

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, Konya'nın geniş yüzölçümüne sahip bir il olduğunu hatırlatarak, acil sağlık hizmetlerinin 103 noktada kesintisiz sürdürüldüğünü söyledi. Yeni araçlarla birlikte kent genelindeki ambulans sayısının 170'e ulaştığını belirten Yavuz, "Yılda yaklaşık 218 bin vakaya hizmet veriyoruz ve ambulanslarımızla 8 milyon kilometre yol kat ediyoruz. Araçların temininde emeği geçen milletvekillerimize teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı vakalara, kazasız belasız şekilde hizmet vermek nasip olur” ifadelerini kullandı.





Sağlık Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici de törende yaptığı konuşmada, sağlık alanında yapılan yatırımların vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirtti. Ekici, yeni ambulansların acil sağlık hizmetlerini daha üst seviyelere taşıyacağını ve hastaların güvenli şekilde sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasında önemli rol oynayacağını söyledi.

Ambulans ve UMKE Acil Müdahale Araçlarının hizmete alınmasıyla birlikte Konya'nın acil sağlık filosu daha da güçlenmiş oldu.