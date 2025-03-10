Konya’nın ’Bedesten Gülü’ Ramazan kayboldu

Konya’nın Gülleri olarak bilinen ekibin üyesi Ramazan’dan haber alınamıyor. Tarihi Bedesten Çarşısı içindeki Kupa Camii civarlarında dolaşan Ramazan’dan öğlen saatlerinden beri haber alınamıyor.
Kapu Camii civarlarında dolaşan ve özellikle çarşı esnafı tarafından tanınan Ramazan'dan öğlen saatlerinden beri haber alınamıyor.
Ramazan isimli engelli vatandaşın kayıp duyurusu yapıldı. Sosyal medyadaki duyuruda, ""Bedesten'in gülü Ramazan'dan öğleden beri haber alınamıyormuş. Görenlerin ve duyanların 0534 214 60 38 isimli telefona veya yetkililere müracaat etmeleri rica olunur” denildi.
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