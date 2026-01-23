Konya’nın bir ilçesinde kar sevinci! Lapa lapa kar yağdı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde gün boyunca etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan karla birlikte ilçe kısa sürede beyaza büründü.

Kar yağışı, Beyşehir'de yediden yetmişe vatandaşların yüzünü güldürdü. Aileler çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkarmak için evlerinden dışarı çıktı, bazı vatandaşlar ise bu anları eğlenceye dönüştürdü.

Kimisi kardan adam yaptı, aileler çocuklarıyla birlikte kar topu oynarken, eğimli yollarda toplanan çok sayıda kişi kayak keyfi yapmanın tadını çıkardı. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Zaman zaman ulaşımda aksaklıklar meydana gelirken, maddi hasarlı kazalar yaşandı. Eğimli yollarda ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek çekici ve yardım bekledi.

Beyşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezi ve dış mahallelerde yolları açık tutabilmek için karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. İlçeyi Konya, Antalya, Isparta ve Seydişehir güzergahlarına bağlayan yollarda ise Karayolları ekipleri yoğun mesai yaptı. Yeni Konya-Antalya kara yolunda, Beyşehir-Derebucak arasındaki güzergah Karayolları ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak tır ve çekici türü araçlara kapatıldı.

Beyşehir-Konya kara yolunda da tır ve çekicilerin geçişine trafik ekipleri tarafından izin verilmezken, söz konusu araçlar Kültür Merkezi park alanında bekletildi. Kar yağışının etkisini yitirmesi sonrasında her iki güzergahta da tır ve çekicilerin yollarına devam etmesine izin verildi.

