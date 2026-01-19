GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’nın bir ilçesinde kollar sıvandı! 960 milyon TL değerinde dev yatırım

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın bir ilçesinde kollar sıvandı! 960 milyon TL değerinde dev yatırım

Konya'nın Ilgın ilçesinde önemli bir yatırım müjdesi geldi. Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ilgın Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamına alındığını ve yatırım ödeneğinin aktarıldığını duyurdu. Toplam 960 milyon TL'lik yatırımın, ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

ALTYAPI PROJELERİ ONAYLANDI

Başkan Apil'in paylaşımında, Ilgın OSB'nin altyapısına ilişkin elektrik, yol, içme suyu, atıksu ve telekomünikasyon projelerinin hazırlandığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığı belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte OSB'nin fiziki altyapı çalışmalarının önünün açıldığı ifade edildi.

ŞUBAT AYINDA İHALEYE ÇIKILMASI PLANLANIYOR

Açıklamada, Ilgın OSB altyapı çalışmalarına yönelik ihale sürecinin Şubat ayı içerisinde başlatılmasının planlandığı kaydedildi. Başkan Apil, OSB'nin artık altyapısı, yatırımı ve üretim gücüyle sahaya indiğini vurguladı.

"BİZ KONUŞMADIK, ÇALIŞTIK”

Projeye yönelik geçmişte yapılan eleştirilere de değinen Apil, "Bu proje hayata geçmez, yapılamaz diyenler vardı. Bugün sonuç ortada. Biz konuşmadık, çalıştık. Biz ertelemedik, hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM VE GELECEK VURGUSU

Ilgın OSB'nin ilçeye umut olacağını belirten Başkan Apil, yatırımın; üretim, istihdam ve ekonomik kalkınma açısından büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Açıklamasını "İlçemiz için umut, yatırımcı için güven, gençlerimiz için iş demek. Ilgın'ımıza hayırlı olsun inşallah” sözleriyle tamamladı.

(Meltem Aslan)

