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Konya’nın bu ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor!

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’nın bu ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor!
Beyşehir Belediyesi öncülüğünde geniş çaplı ağaçlandırma çalışmaları yürütülüyor. İlçenin çeşitli bölgelerinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, yeşil alanların artırılması amacıyla yeni fidanlar toprakla buluşturuluyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmalarında şuana kadar farklı türlerde yüzlerce ağaç toprakla buluşturuldu. 

Beyşehir'in doğal güzelliklerini korumanın yanında daha yeşil bir Beyşehir amacı taşıdıklarını ifade eden Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır; "Geçmiş yıllarda benim söylemiş olduğum ve hafızalara kazınıp dillere dolanan bir sözüm vardı. " Mavi göle, yeşil Beyşehir.” Bu 1989 yılında ilk göreve başladığım dönemde söylemiş olduğum bir söz. Bu öylesine söylenmiş bir söz asla olmadı. Bu aslına bakarsanız bizim 35 yıl önce koymuş olduğumuz hedeflerden birisiydi. Hemşehrilerimiz çok iyi bilir. Bu şehirde şuan birçok noktada gördüğünüz ağaçlar bizim o dönemden başlayarak toprakla buluşturduğumuz küçücük fidanlar. Bakın bugün kocaman ağaçlar oldu. Biz her yıl arkadaşlarımızla ağaçlandırma konusunda da bir hedef belirliyoruz. Bu yılda ekiplerimiz sahada şuana kadar yüzlerce ağaç dikimi gerçekleştirdi. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Beyşehir Gölümüzün de maviliğini korumak için bilindiği üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve bizimde takipçisi olduğumuz çalışmalar var. İnşallah çok güzel şeylerin bu dönem gerçekleşeceğini bu vesile ile bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum. Hız kesmeden bu topraklara, bu toprağın insanına hizmet etmeye devam edeceğiz” Dedi.

(Sibel Elmas)

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