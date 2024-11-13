Konya’nın bu ilçesinde zabıta ekiplerinden denetim!

Denetimlerde satışa sunulan gıda malzemelerinin son kullanma tarihleri ve reyon etiket fiyatları incelendi.
Zabıta ekipleri, marketlerde ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmiş olup olmadığını kontrol ederek, son kullanma tarihi yaklaşan ürünler konusunda da uyarılarda bulundu.
Aynı zamanda, reyon etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının tutarlılığı da gözden geçirildi. Fiyat etiketlerinde yanlışlık tespit edilen ürünler için gerekli işlemler yapıldı.
Denetimler düzenli periyotlarda devam edeceği öğrenildi.
(Sibel Elmas)