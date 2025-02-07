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Konya’nın lezzetleri artıyor: Karapınar kavurgası tescillendi

Konya’nın lezzetleri artıyor: Karapınar kavurgası tescillendi
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun incelemeleri neticesinde “Karapınar Kavurgası“ coğrafi işaretli ürün olmaya hak kazandı.

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kemal Sözen, Karapınar'ın tescillenen ilk coğrafi işaretli ürünü olan Karapınar Tülüsü'ne, Karapınar Kavurgasını da ekleyerek Coğrafi İşaretli Ürün sayısını arttığını belirterek,

"İlçemizin tescil listesine ikincisini kazandırdığımız Karapınar Kavurgası ile kırsal kalkınmaya da fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz. Tabii ki en büyük amacımız yerel değerlerimize sahip çıkmamız ve hem ilçemiz hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak. Karapınar kavurgası senelerden beri süregelen geleneksel kuruyemişimiz olmakla beraber alışılmış bir lezzetimiz. Lakin bu kuruyemişi elde etmek biraz meşakkatli bir sürece tabi" dedi.

Kaynak: İHA

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