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Konya’nın rekortmen mahallesi! 8 ay sürecek üretim başladı

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’nın rekortmen mahallesi! 8 ay sürecek üretim başladı

Türkiye'de havuç üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiren Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı Mahallesinde çiftçilerin tarladaki mesaisi başladı.  

Turfanda havuç üretimi başladı!

80 bin dekar alanda yıllık yaklaşık 300 bin ton havuç üretimi yapan Kaşınhanı Mahallesi çiftçileri, Ocak ayı itibariyle çalışmalara başladı. Tarlaları tüllerle örterek turfanda havuç üretimi yapmaya hazırlanan çiftçilerin bu mesaisi yaklaşık 8 ay sürecek. 

Hasat hazırlığı yapanlar da var! 

Yazın ekimi yapılan havuç tohumları kış mevsiminin ortalarında hasat edilecek. Hasat hazırlığı yapılan dönemde örtü altında havuç ekimi de yapılıyor. Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı Mahallesinde üretilen havuçlar iç pazarın yanı sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan, Arabistan ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. 

Tarlalar boş kalmıyor!

Kaşınhanı mahallesinde yaz mevsimine doğru ekilen havuçların hasadı yaklaşıyor. Söküm için tarlada çalışan çiftçiler aynı zçamanda örtü altında filizlanan havuçları da takip edecek. Yılın tamamına yayılan havuç üretimi bölge halkının en önemli geçim kaynağı durumunda…

  • #KONYA #HAVUÇ #meram #havuç üretimi

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