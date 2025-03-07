Konya’nın tarihi miraslarından! Elmas Kur’an Kursu yenileniyor

Konya'nın Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi'nde 1976 yılında hizmete başlayan Elmas Erkek ve Kız Kur'an Kursu, artan ilgi nedeniyle 1980 yılında Kılınçarslan (Özlem) Mahallesi'nde inşa edilen yeni binasında eğitim ve öğretime 2024 yılına kadar devam etti. Ancak yıllar içinde mevcut bina da ihtiyaçlara cevap veremez hale geldi.

İnşa süreci başladı!

Bu doğrultuda, yıllardır birçok öğrencinin yetiştiği bu bina yenilenerek hizmetin daha güçlü bir şekilde devam etmesi amacıyla yeniden inşa edilecek. Depreme dayanıklı olarak tasarlanacak yeni yapı için mevcut binanın yıkımı tamamlandı ve inşa süreci başlatıldı.

Elmas Kur'an Kursu'ndan açıklama

Elmas Kur'an Kursu'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"1976 yılında Elmas Erkek ve Kız Kur'an Kursumuz Hacıkaymak mahallesinde hizmet kervanına katılmış, yıllar içerisinde artan teveccüh sebebi ile mevcut bina ihtiyaçlara cevap veremez hale gelince, 1980 yılında Kılınçarslan (Özlem) mahallesinde inşa edilen kursumuzda eğitim ve öğretim 2024 yılı Ağustos ayına kadar devam etmiştir. Bu binamızda ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiş ve hizmetin büyüyerek devam edebilmesi için yenilenerek büyüme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu vizyonla, emektar ve nice talebenin hatıraları ile dolu bu binamızın yıkımı tamamlanmış ve yenilenecek çehresiyle depreme dayanıklı yapı tasarımlı bir kurs inşa edilmesi sürecine girilmiştir.

"Hayırlı nesiller yetiştirme hedefiyle yeniden inşa edilecektir''

Kılınçarslan mahallesinde hayırsever vatandaşlarımızın bağışladıkları arazi üzerinde külliye olarak tasarlanan kursumuz, geçmişten günümüze kadar verdiği hizmetin gelenekten geleceğe artarak devam etmesi gayret ve umudu ile, edindiği tecrübeler ışığında, yeni projeler geliştirerek, din ve vatan sevgisi ile yoğrulmuş, ilkeli, ahlaklı, dürüst, milletine ve mukaddesatına bağlı, ufku geniş, şahsiyet sahibi, her ortam ve şartta inandığı değerleri ödün vermeden yaşayan ve savunan, kendisi ve toplumu için faydalı olmayı hedefleyen, nitelikli ve liyakatli din eğitimi hassasiyetiyle hayırlı nesiller yetiştirme hedefiyle yeniden inşa edilecektir.

"Konya bu tarihi mirasa sahip çıkacak''

Gelişen çağımızın teknolojisi ile, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak, gelecek nesillere hitap edebilecek ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın model olarak gösterebileceği daha donanımlı hafızlar yetiştirecek Elmas Kur'an Kursumuz, Konya'mızın bu tarihi mirasa sahip çıkacak âlicenap, cömert ve hayırsever kardeşlerimizin maddi ve manevi desteği ile daha nice hayırlı nesillerin yetişmesine vesile olacağına inancımız tamdır.

Yapımına başlanılacak olan Kur'an Kursumuzun fiziki şartlarının eğitime uygun inşa edilmesi ve öğrencilerin rahatına önem verilmesinin yanında, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyici imkânların sunulması da, öğrenci ve velilerin takdir ve rağbetlerini artırmayı amaçlaması ayrıcalıkları oluşturmaktadır.

Yatılı öğrenciler, yurt hizmetlerini şimdiye kadar olduğu gibi en güzel şekliyle almaya devam edebilecek olup, gündüzlü olan öğrencilerimize de en güzel hizmet verilmeye devam edilecektir. İlk kuruluş prensibini esas alarak hiçbir öğrenciden yurt, yemek ve sair hizmetler sebebiyle ücret alınmayacak olup maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize de burs imkanı sunulacaktır.

Amacımız genç zihinlere bilgi yüklemek değil, bilgileri davranışlarına yansıtabilmek ve unutulmaz hatıralar oluşturmaktır. Konya'da kurs olmaktan çok bir ekol olan Elmas Kur'an Kursumuzun varlığını ilelebet yaşatabilmek, geçmişten gelen mirası sürdürebilmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Bütün gayretimiz, Konya'mızda Kur'an kursu denilince ilk akla gelen Elmas Kur'an Kursumuzun gönüllüler ve adanmışlar sayesinde devam edegelen bayrak yarışında, üzerimize düşen ağır sorumluluğu gelecek nesillere taşıyabilmektir.

Bu ilim yuvamızın kuruluşunun ilk günüden itibaren bizi yalnız bırakmayan kıymetli kardeşlerimize bu vesileyle tekrar şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz.''

Kaynak: Haber Merkezi