Konya’nın uygun fiyatlı ekmek fırını! Üretim kapasitesi 150 bine çıkartılıyor

Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Selçuklu, Karatay ve Meram Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Fennî Fırın Ekmek Fabrikası’nın kapasite artırım alanında incelemelerde bulundu.
Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Fennî Fırın Ekmek Fabrikası'nın kapasite artırım alanında incelemelerde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Fennî Fırın” markasıyla şehre kazandırılan ekmek fabrikasının kaliteli ürünleri uygun fiyata vererek Konyalılardan ilgi gördüğünü söyledi.
Yoğun talep üzerine Fennî Fırın Ekmek Fabrikası'nda kapasitenin artırılması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Altay, "Fennî Fırın Ekmek Fabrikamızda şu anda hijyenik koşullarda günlük 55 bin adet katkısız ve kaliteli ekmek üretimi yapıyoruz. Fabrikamızdaki ekmek üretim kapasitesini 150 bine çıkarmak için başlattığımız çalışmalarda artık sona geldik. İnşallah en kısa zamanda günlük üretim kapasitemizi artırarak hemşirelerimize uygun fiyatla kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Fennî Fırın Ekmek Fabrikası, modern tesislerde ve hijyenik ortamda ürettiği katkısız ekmek çeşitlerini Konya merkezdeki satış noktalarında Konyalılara ulaştırıyor.
Üretim kapasitesinin artırılması ile birlikte satış noktalarının sayısı da artacak.
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