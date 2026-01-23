Konya’nın “Velespit Müzesi’’ bisiklet kültürünü ve hafızasını yaşatacak

Konya Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan Velespit Müzesi, bisikletin tarihine ışık tutarak her yaştan ziyaretçisine hitap ediyor.

Dar-ül Mülk Projesi kapsamında Kılıçarslan Meydanı'ndaki Konya Meydan Evleri'nde oluşturulan müze, bisikletin tarihi gelişimiyle ilgili fikir veriyor.

İlk bisikletlerden ve parçalarından bugünün son teknoloji bisikletlerine kadar çeşitli materyal ve dijital sunumların yer aldığı müze, ziyaretçilerine hatıralarını canlandırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın köklü tarihe sahip olduğunu, geçmişten bugüne hem ilim ve irfanla hem de kültür, sanat ve sporla anıldığını söyledi.

Konya'da diğer spor alanlarından ayrılan bisiklet kullanımının günlük hayatta sıklıkla yer aldığını, bir kültür haline geldiğini anlatan Altay, "Konya özellikle bisiklet ve bisiklet yolu konusunda geçmişten itibaren biraz da coğrafyanın verdiği faydalardan bisikletle anılmış bir şehir. Biz de Velespit Müzesi ile Konya'nın ve ülkemizin bisiklet tarihine not düşecek bir müzeyi hayata geçirmiş olduk." dedi.

Bisikletin geçmişten bugüne kadar gelişimi anlatıldı

Altay, Konyalıların bisiklete geçmişten itibaren "Velespit" dediğini, müzenin ismine de böyle karar verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Velespitin, yani bisikletin geçmişten günümüze kadar gelişimini anlattığımız, Konya'da bisikletin tarihi ve sistemiyle ilgili özellikle çocukların interaktif şekilde işin içinde olacakları bir müze hazırlamış olduk. Geldiklerinde çocukların hem eğlenceli vakit geçirebilecekleri hem de bisiklet şehri Konya adına yapmış olduğumuz işleri görebilecekleri önemli bir eser ortaya çıktı. Hemen şehrin kalbinde herkesin çok kolay ulaşabileceği, özellikle şehir dışından gelen misafirlerimizin Konya'nın bisikletle ilgisini anlayabilecekleri güzel bir müze ortaya çıktı. 15 tatil vesilesiyle de özellikle soğuk bir iklimde, sıcak bir ortamda tüm çocuklarımızı Velespit Müzemize davet ediyorum."

"Türkiye'nin açık ara en önde bisiklet yoluna sahip şehri"

Müzenin Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret eden Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konya ilklerin şehri. Özellikle 680 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'nin açık ara en önde bisiklet yoluna sahip şehri. Bisiklet burada insanların günlük hayatında kullandığı bir ulaşım aracı ve geçmişten itibaren hatıralarımız olan bir iş. Hem hatıralarımızı yaşattığımız hem de Konya'nın bisiklet geçmişini anlatabildiğimiz bir müze ortaya çıktı.

Buradaki en önemli kısmı da interaktif olması. Geldiğinizde sadece görsel olarak izlediğiniz bir sergi alanı değil. Bizzat içinde bulunduğunuz, özellikle çocukların bisikletin işleyişini, yapımını, sürecini kendilerinin takip edebilecekleri interaktif bir alan oluşturmuş olduk. Umarım çok ilgi görecek. Şehrin kalbinde böyle bir eser ortaya çıkarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

