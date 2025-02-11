Konya Ovası’nda soğuk hava tarımı nasıl etkileyecek?

Konya Ovası’nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı tarlaları nasıl etkileyecek, Konya Ovası’nda kar yağışı tarlaları olumsuz etkiler mi? İşte uzmanından açıklama..
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi, Konya Ovası'nda Şubat ayı başında hububat tarlalarındaki durumu değerlendirdi. Uzman, bu yıl ekimlerin geç yapılması nedeniyle aşırı bitki gelişimi gösteren tarla sayısının çok az olduğunu belirtti.
Bu durumun, bölgede etkili olan soğuk havaların tarım alanlarına zarar verme riskini azalttığını vurgulayan akademisyen, "Bugünlerde görülen soğuk havalar, tarlalarda çok fazla olumsuzluk oluşturmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Çiftçiler için önemli bir gelişme olarak değerlendirilen bu açıklama, Konya Ovası'nda hububat ekimi yapan üreticilere rahat bir nefes aldırdı. Yetkililer, tarımsal gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini belirtti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”