KONYA Haberleri

Konya plakalı kamyonun freni boşaldı: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

Konya plakalı kamyonun freni boşaldı: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İzmir’in Buca ilçesinde freni boşalan kamyonun otomobile çarptığı ve 2’si ağır 3 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 17.30'da Homeros Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konak istikametine seyir halinde olan 42 AFV 856 plakalı iş makinesi yüklü kamyonun frenleri boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önünde seyreden 35 BDK 20 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri kırarak köprüde asılı kaldı. Kamyonun kasasında yüklü bulunan iş makinesi ise köprüden aşağı düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.Ş. (49), B.E. (19) ve İ.B.K. (23) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E. ve M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı İ.B.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan meydana gelen korkunç kazanın gerçekleştiği an, seyir halindeki bir aracın kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde freni boşaldığı öğrenilen kamyonun hızla geldiği ve önündeki araca süratle çarpıp yolun diğer kısmına savurduğu anlar yer alırken, görüntüde kamyonun da savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

