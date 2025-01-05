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Konya Selçuklu Belediyesi’nden örnek çevre projesi: 2.925 ton kompost üretildi

Sibel Elmas
Muhabir
Konya Selçuklu Belediyesi’nden örnek çevre projesi: 2.925 ton kompost üretildi
Selçuklu Belediyesi, 2024 yılında dönüştürülebilir atıklardan 2 bin 925 ton kompost üretimi gerçekleştirdi. Selçuklu’da sürdürülebilir bir çevre adına yapılan örnek çalışma ile hem doğa korundu hem de atıklara ekonomik değer kazandırıldı.

Türkiye'nin sıfır atık belgesine sahip ilk belediyesi olarak çevre ve sıfır atık konusunda örnek çalışmalara imza atan Selçuklu Belediyesi, kendi faaliyet alanında topladığı atıklardan organik gübre oluşturmaya devam ediyor. 

2024 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında Selçuklu Belediyesi, Kompost Üretim Tesisi'nde işlenen çim, ağaç dalı,  budama atığı,  çürümüş meyve ve sebze biyobozunur atıklarından 2 bin 925 ton kompost üretimi  gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğümüz işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında başta pazar yerleri olmak üzere çim biçme ve ağaç budama işlemlerinin ardından kalan atıklar önce toplanıyor, daha sonra yapılan işlemlerin ardından üretilen kompostlardan organik gübre elde ediliyor.

Böylece atıkların çöpe gitmesi önlenerek gübreye dönüştürülmesi ile hem doğa korunuyor hem de atıklara ekonomik değer kazandırılıyor.  

Başkan Pekyatırmacı: "Kompost çalışmalarını iklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir proje olarak görüyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre adına önemli projelerin içerisinde olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," Bu noktada organik atıklardan gübre elde edilmesi amacıyla başlattığımız kompost üretimini her yıl geliştirerek sürdürüyoruz. Böylece şehrimizde oluşan yüksek miktarlı organik atıkların çöpe gitmesini önlerken bu atıklardan elde ettiğimiz gübre ile hem çevresel hem ekonomik fayda sağlamış oluyoruz. Bu çalışmaları geleceğimiz adına önemli bir atık dönüşüm projesi olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl  Kompost Üretim Tesisimiz ile Ace Of M.I.C.E Awards 2024 ödülleri kapsamında en iyi sürdürülebilirlik projesi ödülünü almaya hak kazanmıştık. Çevreye duyarlılık anlamında örnek bir proje olarak öne çıkan kompost projesini her yıl geliştiriyor, daha yeşil, daha güçlü bir gelecek için belirlenen hedeflere adım adım ilerliyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarında öncü olmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

 

(Sibel Elmas)

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